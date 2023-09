Acoso sexual: ATU reportó 208 victimas en Metropolitano y corredores complementarios

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) dio a conocer que, entre enero y agosto del 2023, se atendió a un total de 208 mujeres que reportaban haber sido víctimas de acoso sexual en buses del Metropolitano, así como en los corredores complementarios y en trenes de la Línea 1 de Metro.

Dichas cifras, bastante preocupantes, significan también una acción por parte de la organización, que atendió cada uno de estos casos activando el protocolo correspondiente.

Asimismo, se reportó el hecho al Centro de Gestión y Monitoreo, desde donde se solicitó la presencia de la Policía Nacional para que la víctima proceda con la denuncia e inicie las investigaciones.

Respecto a esta situación, Vanessa López, quien es vocera de la ATU, indicó que la entidad combate este tipo de delito de manera preventiva, a través de la brigada antiacoso, formada por orientadoras debidamente capacitadas ubicadas en terminales, estaciones, paraderos, o incluso buses.

Todo esto, para informar a los usuarios sobre dicho protocolo y brindar recomendaciones para prevenir y denunciar esta clase de casos.

Entre diciembre del 2022 y agosto del 2023, esta brigada antiacoso ha logrado sensibilizar de esta problemática a más de 700,000 usuarios del Metropolitano y de los corredores complementarios, para que atiendan los casos de acoso sexual en dichos medios de transporte y puedan intervenir para ayudar a una posible víctima.

ATU recomienda a los usuarios de transporte público que en caso de ser víctimas o testigos de acoso sexual, lo comuniquen de inmediato al personal de su organización, para que los orienten sobre los pasos a seguir a fin de realizar la denuncia respectiva.

Asimismo, la ATU reiteró su compromiso para seguir trabajando contra el acoso sexual en el transporte público en Lima.

El Metropolitano ha sido testigo de múltiples ataques y denuncias por acoso sexual. Y no es para menos: en la hora pico, cuando los autobuses van llenos. muchas personas malintencionadas pueden cometer desagradables actos sin que la muchedumbre se dé cuenta.

El pasado junio, una usuaria del servicio denunció mediante un video haber sido acosada por un sujetoo que se había cercado cerca de ella. En el metraje se le ve recriminándole al sujeto su actitud, mientras este se desentiende de las acusaciones.

"Tengo un video aquí que me ha pasado un chico que me estabas recostando en la parte de atrás. En la próxima estación me voy a bajar y te voy a denunciar con el video que tengo aquí por mañoso", se le escucha decir a la mujer en el video difundido por el usuario @unchasqui.