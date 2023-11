¡Atención! Minsa anuncia tregua con gremios de salud para evitar huelga indefinida

El titular del Ministerio de Salud (Minsa), César Vásquez, anunció una tregua con los gremios que exigen el incremento salarial, ello con el propósito de evitar una huelga indefinida.

En declaraciones a la prensa, el ministro de Salud invocó al sentido de responsabilidad de los trabajadores de su sector con los pacientes y aseguró que el Congreso de la República aprobará la lay que solicitan.

"(A la población) Que tengan tranquilidad. Esta huelga ha sido declarada ilegal. Todavía tengo la convicción del gran sentido de responsabilidad que tienen los trabajadores y que no van a poner en riesgo a sus pacientes sabiendo que su ministro y el ministerio están trabajando y le han pedido dos días de tregua. En dos días estoy seguro que el Congreso nos va a ayudar en la aprobación de esta ley", declaró.

Asimismo, Vásquez Sánchez precisó que se reunió con los gremios de salud que lideran la protesta y apuntó que les explicó los trabajos que realiza el Minsa para atender sus demandas.

"Hoy me he reunido con los gremios que están liderando la protestas y les he explicado que nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo y que tengan un poco de paciencia", agregó.