"Estamos acostumbrados a situaciones que en otros países no ocurren": Adrián Revilla sobre caos vehicular en Perú

En entrevista a Exitosa, el gerente de la Asociación Automotriz del Perú, Adrián Revilla, explicó la reciente campaña que lanzaron 'No es normal'. Según indicó, la iniciativa consiste en no naturalizar el caos vehicular en el que se encuentra sumido Lima y todo el Perú.

Durante diálogo con Tito Alvites en la Hora del Volante, el representante indicó que esta clase de situaciones no ocurren en otros países. Sin embargo, los peruanos han permitido que sea parte de su cotidianidad.

A detalle, sostuvo que en otros países el sistema de tránsito se ciñe únicamente a una unidad, más no la aparición de servicios alternativos como los "micros y los colectivos".

"Se trata que estamos acostumbrados a vivir situaciones que en otros países no ocurren, no existen. No es posible que tengamos un transporte público donde hay vehículos pequeños, micros, colectivos. En otros lados, lo que se hace es implementar un transporte masivo, con ómnibus, que no se pelea por las rutas y está llegando a tiempo", dijo a nuestro medio.