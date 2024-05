¡Inesperado! Joven peruana reportada como desaparecida es hallada en Chile después de un mes

Un milagro. El Consulado General del Perú en Santiago de Chile informó que se encontró a Pierina Ludeña Guevara, la joven peruana que fue reportada como desaparecida hace casi un mes cuando salía de un centro médico en el distrito de Chorrillos.

Los últimos mensajes que la joven compartió con su madre a través de WhatsApp permitieron conocer que Ludeña se encontraba en Chile, pero en condiciones de secuestro y bajo amenaza de muerte.

Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el cónsul de Perú en Chile, Zósimo Morillo, se dirigió a la sede policial de dicho país para conversar con la compatriota y ofrecer la ayuda necesaria para su regreso a territorio peruano vía aérea.

"Se realizaron coordinaciones con el Ministerio de Relaciones de Exteriores del Perú y se gestionó la adquisición de un pasaje aéreo para la señorita Pierina Ludeña", detalla el documento.

Ludeña Guevara, estudiante de enfermería y madre de un hijo, tenía paradero desconocido desde el pasado jueves 11 de abril, cuando pidió un taxi mediante aplicativo móvil al salir del hospital Chorrisalud.

La incertidumbre entre sus familiares se incrementó aún más, cuando tres días después de su desaparición, Cloidith Guevera, madre de Pierina, habría recibido un mensaje de su hija en el que afirmaba hallarse Chile, pero que su vida corría peligro.

"Me tienen secuestrada. Si regreso, me matan a mí y a mi hijo. Por eso sigo las instrucciones de las personas que me han estado llamando todo este tiempo. No tengo idea, mamá, pero si digo, te matan a ti y a mi hijo. Fue mi culpa, mamá", dicta el último mensaje enviado.