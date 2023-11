Gamarra responsabiliza a autoridades si pierden campaña de Navidad y Año Nuevo ante presencia de ambulantes

La presidenta de la Asociación Gamarra Perú, Susana Saldaña, pidió a las autoridades retirar ambulantes de la avenida Aviación, así como despejar las vías de ingreso y salida del emporio, a fin de garantizar la campaña de Navidad y Año Nuevo. Caso contrario, según precisó, será responsabilidad de ellos.

En diálogo con Manuel Rosas en el programa 'Exitosa Perú', la vocera de la zona comercial señaló que la campaña mayorista de noviembre es la más importante del año, debido a que los compradores de provincia llegan hasta este importante punto para adquirir mercaderia al por mayor, lo que representa el 70% de la venta de fin de año.

En este escenario, Saldaña solicitó al ministro del Interior, Vicente Romero, la liberación de las vías principales, las cuales están bloqueadas por los vendedores ambulantes, quienes ponen en riesgo la campaña navideña.

"Todo noviembre se pierde, no han liberado aviacion, no han liberado las vias metropolitana será responsabilidad de ellos que perdamos campaña mayorista que representa el 70% de la venta de toda la campaña", agregó.

Según menciona la representante de los empresarios de Gamarra, la avenida Huánuco, que fue liberada meses atrás, se encuentra nuevamente invadida por vendedores informales y por presuntos cobradores de cupos.

Finalmente, la dirigente resaltó que el comerciente informal no denuncia que lo están extorsionando, debido a que si lo hace perdería su espacio en la vía pública.

"El informal no denuncia, porque si lo denuncia va a la comisaría y pierde su espacio en la calle ¿quién lo va a defender ? Pagar por un espacio en la vía pública ya es un delito [...] El principal problema es la presencia del proceso informal. Mientras no se rompa ese cordón umbilical que alimenta a las mafias (no se va a solucionar nada)", sentenció.