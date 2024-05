Grifo de VMT será clausurado definitivamente tras explosión que dejó un fallecido y 40 heridos

La Municipalidad de Villa María del Triunfo (VMT) ha anunciado que el grifo que registró una explosión en la tarde de este lunes 20 de mayo será clausurado definitivamente tras el lamentable accidente que dejó un fallecido y 40 heridos.

Así lo dio a conocer la autoridad municipal a través de un comunicado emitido el día de hoy, donde detalla que la disposición será ejecutada cuando los bomberos terminen de controlar la fuga de gas que, hasta esta mañana, seguía activa.

Cabe decir que la decisión de la Municipalidad de VMT tiene lugar a la par de la disposición de Osinergmin ante esta lamentable tragedia.

Y es que, como respuesta a lo ocurrido este lunes, la inscripción del grifo que sufrió esta explosión fue suspendida del registro de Hidrocarburos, con lo cual tampoco podía continuar con sus operaciones hasta demostrar que contaba con las condiciones adecuadas para su funcionamiento.

En el marco del anuncio de la Municipalidad de Villa María del Triunfo, el Cuerpo General de Bomberos advirtió que los trabajos del control continúan casi 24 horas después.

Ello debido a que la fuga de gas en esta estación de servicio continúa activa tras la explosión de este lunes.

De hecho, el teniente brigadier Felix Sánchez explicó a raíz de esta situación aún no se puede levantar el cadáver de la víctima, así como tampoco restablecer el alumbrado.

"No pueden entrar los peritos porque es una zona en la que la fuga está activa. Está controlada, pero está activa. Hay fuga, pero la tenemos controlada. Sigue saliendo gas todavía. No se puede restablecer el servicio de alumbrado y los peritos no pueden ingresar", declaró para nuestro medio.