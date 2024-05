"Tiene para diez horas": Miembro del Cuerpo de Bomberos indica que trabajos de mitigación en grifo de VMT continuarán

21/05/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista a Exitosa, el capitán Alan Nieto, miembro del Cuerpo de Bomberos Segundo Jefe de la compañía Miraflores 28, indicó que los trabajos de mitigación por la explosión de un grifo en Villa María del Triunfo (VMT) continuarán durante "10 horas más".

En exclusiva

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el hombre de rojo explicó que la detonación de un tanque de GNC ocasionó que un par del mismo tipo terminara dañado, lo que habría extendido las labores de emergencia.

"Después de 14 horas de trabajo, un segundo tanque (de GNC) sigue fugando. (...) Esta emergencia tiene por lo menos para 10 horas más. El Cuerpo de Bomberos está trabajando desde el primer momento de emergencia", dijo a nuestro medio.

En ese sentido, Nieto precisó que el evento ocurrido ayer se trató de una "explosión"; dado que esta dio paso a una "onda expansiva" y no terminó en una llamarada intensa.

"En los medios sale que fue una deflagración, quizá comparando con lo sucedido en VES años atrás; sin embargo, es un fenómeno totalmente distinto. En una deflagración hay mucha presencia de fuego, mientras que la explosión es la salida súbita de la presión del recipiente, que produce una onda expansiva", añadió en su intervención.

Finalmente, el rescatista comentó que el Ministerio Público aún no puede iniciar las diligencias. "No podemos determinar exactamente cuál fue la causa de esta emergencia, es muy prematuro porque los peritos especializados no pueden ingresar al tratarse de una zona muy insegura", concluyó.

Minsa se pronuncia

El Minsa confirmó que la terrible explosión suscitada la tarde del último lunes en Villa María del Triunfo dejó un muerto y 40 heridos. En un comunicado, precisó que las unidades del SAMU llegaron hasta el lugar de los hechos para atender a las personas afectadas.

El viceministro de prestaciones del Minsa, Ciro Mestas, informó que las víctimas fueron llevadas hasta el Hospital de Emergencia de Villa El Salvador. A detalle, mencionó que entre los heridos había niños y adultos.

