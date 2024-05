Magaly FURIOSA por parodia de 'JB en ATV' sobre su polémica con Ely Yutronic: "Me parece un abuso"

La conductora de televisión Magaly Medina expresó su descontento por una parodia emitida en el programa 'JB en ATV'. En ella, el personaje de 'Mascaly' intenta ser "la reina más bonita del canal", lo que generó molestia en la 'Urraca' al considerar que minimiza su inteligencia y emplea clichés ofensivos.

La reconocida figura de ATV, Magaly Medina, no ocultó su molestia frente al sketch realizado por Jorge Benavides en el programa 'JB en ATV'. En sus declaraciones, la 'Urraca' señaló que el sketch no solo minimiza su inteligencia, sino que también perpetúa estereotipos sobre la apariencia física.

La conductora manifestó que la parodia apela a clichés antiguos y ofensivos que no la representan. En sus palabras, considera que el sketch es un "recurso barato" que intenta menospreciar su inteligencia y dar a entender que ella envidia a las personas con una apariencia física más atractiva.

Magaly Medina enfatizó que su éxito se debe a su inteligencia y no a su físico. Afirmó que nunca ha tenido complejos sobre su imagen y que su carrera se ha construido gracias a su capacidad profesional y su inteligencia.

"Esa frasecita cliché no me representa porque creo que todo el mundo sabe cómo ha sido mi cara y nunca he tenido complejos por ella. Yo era una mujer muy inteligente, lo he sido desde siempre y jamás me he valido de mi cuerpo para llegar a donde esté, llegué por mi cerebro y si me he querido arreglar un par de cosas, esa es mi opción como lo hace cualquier mujer, no hay nada de malo", comentó.