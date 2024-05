Extranjero causa polémica al asegurar que no hay calidad de vida en Perú: "Se esfuerzan demasiado"

En las redes sociales encontramos los casos más insólitos y polémicos, como el compartido en TikTok, donde un hombre de nacionalidad venezolana confesó que decidió viajar a Chile tras no encontrar una calidad de vida en el Perú, a pesar de su esfuerzo por salir adelante.

Muchas personas deciden viajar a otros países para descubrir sus más bellos paisajes, gastronomía, tradiciones y cultura, pero otros lo hacen en busca de nuevas oportunidades que les permita mejorar profesionalmente y ayudar a solventar sus gastos familiares.

En el material audiovisual, de solo 58 segundos de duración, se ve el preciso momento en que se ve el preciso momento en que un joven venezolano comienza a relatar cómo fue su experiencia de vida al llegar al Perú hasta el punto de asegurar que el esfuerzo que dan muchos no es recompensado "como se debería", ya que trabajaba desde las 10 a.m. hasta las 11 p.m.

"Para tu comprarte un carro, una moto... no hay calidad de vida. Trabajando 12, 13 horas", señaló en el video que logró miles de interacciones y alrededor de dos millones de reproducciones.

Al ver que no lograba sus objetivos planteados cuando pisó tierra peruana, decidió partir rumbo a Chile, donde sí pudo ir mejorando gradualmente.

Además, el extranjero contó los problemas que enfrentó en su trabajo en Perú, ya que alegó que recibía falta de respeto por parte de sus compañeros y que su ardua labor no eran justamente recompensadas.

Como era de esperarse, la historia se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de personas que no dudaron en criticar duramente al joven venezolano, mientras que otros aprovecharon en defenderlo, asegurando que "solo decía la verdad" debido a la crisis económica que atraviesa el Perú.

"Perú, gente valiosa dónde tener calidad de vida es tener a tu familia unida, con comida y educación", "solo es cuestión de proponer y tener buena administración", "uno puede progresar cuando se distribuye con inteligencia", "no es trabajar fuerte, es trabajar inteligente", "una habitación en Chile cuesta 400 dólares, en Perú a 200 soles", "no debería expresarse así del país que lo ayudó", "solo dice la verdad, el trabajo en Perú no es bien valorado y el sueldo es poco para la canasta familiar", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.