Nuevos videos del accidente en el aeropuerto Jorge Chávez exponen presunta negligencia de trabajadores de Corpac

18/11/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Hoy, 18 de noviembre, se cumple un año del fatídico accidente en el aeropuerto Jorge Chávez donde tres bomberos aeronáuticos fallecieron. En declaraciones para Exitosa, Jimmy Sotomayor, defensa legal de las familias de dos de las víctimas, señaló que se ha revelado un video donde se evidencia "irregularidades, irresponsabilidades y falta de coordinación" de parte de los trabajadores de Corpac.

La tarde de ayer salieron a la luz nuevos registros audiovisuales de cómo se encontraba la torre de control cuando ocurrió la tragedia que terminó enlutando a las familias de Ángel Torres, Manuel Villanueva y Nicolás Santa Gadea.

Nuevas pruebas del accidente

Sotomayor señaló que estas nuevas pruebas revelarían culpabilidad de parte de los controladores aéreos que estuvieron en el momento del accidente. Según el letrado, en el video se le consulta al controlador Reynaldo Bravo, responsable de torre, si es que autorizó el ingreso a pista y da una respuesta afirmativa.

Sin embargo, instantes después del impacto, Bravo señaló que nunca dio una respuesta sobre la admisión del ingreso a pista. "No he dicho fuera de pista, ni les he dicho autorizado a la pista", se le escucha decir.

"Ellos han venido señalando de que no existían videos con audio y hoy nos damos con la sorpresa de que sí existían videos con audio. Lo siguiente que dijeron es que nunca hubo una autorización para ingresar y realizar el ejercicio, y hoy hemos caído en cuenta que sí", expresó el abogado de las víctimas.

Presunto encubrimiento

En el material audiovisual se escucha una previa coordinación para negar el suceso o la autorización. Ante ello, Sotomayor mencionó que esto se convertiría en un factor grave debido a que ello configuraría un nuevo delito contra la administración de justicia denominado "encubrimiento".

"Vamos a sostener que hay dos tipos de encubrimiento que se han configurado el día de ayer. Por un lado, estamos ante un delito de encubrimiento real por haber ocultado el video por un año (...). Por otro lado, encubrimiento personal porque han ocultado las responsabilidades de las personas que estuvieron involucradas", sostiene el letrado.

A lo largo de la investigación, Corpac señaló que no tenían videos con audio, lo que implicaría que estuvieron ocultando información relevante por al menos un año. En esa línea, el abogado de las víctimas señaló que pedirán una variación del tipo penal de acuerdo a las nuevas pruebas.

De esta manera, salieron a la luz nuevos videos del accidente en el aeropuerto Jorge Chávez que exponen presunta negligencia de trabajadores de Corpac.