Preocupación en el MTPE: Población de jóvenes que no estudian ni trabajan ha crecido, dice Daniel Maurate

El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, expresó su preocupación por la juventud peruana luego de informar que la población de jóvenes que no estudian ni trabajan habría aumentado en nuestro país en los últimos años.

Las declaraciones del titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) tuvieron lugar este sábado 23 de septiembre en entrevista a Radio Nacional. Allí, el ministro Maurate sostuvo que es necesario "reconstruir todo", pues, incluso, se ha registrado un aumento en las personas que no acaban el colegio.

''Hay que reconstruir todo, lo preocupante es que los jóvenes que no estudian, no trabajan y no buscan trabajo es una población que ha crecido, y a eso le sumamos que la población que termina el colegio también ha crecido'', declaró.