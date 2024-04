¡Inesperado! Policía fue hallada en Cusco tras ser reportada como desaparecida en San Juan de Lurigancho

La suboficial PNP, Nicole Mesía Castro, fue hallada en Cusco luego de ser reportada como desaparecida el pasado 18 de abril en el distrito de San Juan de Lurigancho.

La integrante de la Policía Nacional fue ubicada por agentes de la región policial de la Ciudad Imperial. Una de sus familiares indicó que todos se encuentran muy contentos porque, aparentemente, se encuentra en buen estado.

En declaraciones a la prensa, una de las familiares de Nicole contó que le enviaron una fotografía de la suboficial y pudo constatar que se encontraba tranquila. Si bien aún no se han podido comunicar, en breve se comunicarán para relatar todo lo acontecido.

Asimismo, mencionó que el hermano de la agente PNP también se encuentra bastante contento por el buen estado de su hermana luego de pasar varios días sin saber de su paradero.

"Todavía no he hablado con ella. (...) Me enviaron la foto hace como 10 minutos, él (su hijo) está muy feliz que su hermana esté bien", contó para la prensa.