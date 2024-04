Profesora que golpeó con palo de madera a escolar de 10 años se pronunció: "Tenía la autorización de su mamá"

Tras darse a conocer que una profesora golpeó repetidamente a un escolar de 10 años con un palo de madera, la docente reconoció que fue excesivo de su parte tocar al menor. Sin embargo, reveló que tenía la autorización de su mamá.

De acuerdo a la maestra, ella conversó con la mamá del estudiante acerca de este tema y la mujer le indicó que ella siempre ha tenido autorización para corregir a su hijo de la manera en la que le parezca adecuada.

"La mamá va a venir a conversar conmigo, pero ella no tiene ninguna queja. Ella no se ha quejado. Ella me dice 'profesora, yo la he autorizado para que usted lo corrija. Yo no estoy en contra de que lo corrijan a mi hijo", declaró para nuestro medio.