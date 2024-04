Suegro mata a su yerno por golpear a su hija: "Prefiero que me visite en prisión, que yo a su tumba"

23/04/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

Un hecho conmocionó a todos a nivel internacional, ya que un hombre no dudó en sacar un arma y disparar contra su yerno tras saber que maltrataba a su hija y que incluso la había amenazado con apuñalarla.

Muchos padres están dispuestos a todo con tal de proteger y garantizar el bienestar de sus hijos, sin importar la edad que tengan, y así lo demostró este sujeto, que en un intento desesperado por evitar una tragedia familiar, tomó esa radical decisión contra su yerno.

Lamentable suceso

Una pelea entre un matrimonio terminó en una tragedia cuando un padre intervino para proteger a su hija de las agresiones de su esposo. Según las imágenes del video compartido en redes sociales por la cuenta @@Tony_Luna911, se ve que el hombre queda impactado al ver que su yerno intenta apuñalar a su hija con un arma punzocortante tras una fuerte discusión de pareja.

Sin pensarlo dos veces, corrió hacia el interior de la vivienda para sacar un arma de fuego. Al ver que el yerno trata de escapar del lugar de los hechos decide disparar contra él sin piedad alguna. El padre descargó todo el cartucho de la pistola en un intento por detener la violencia contra "su niña".

El caso sigue siendo investigado y se desconoce si el padre de familia fue detenido, así como la condición de salud de la mujer que estuvo a punto de ser agredida mortalmente por su propio esposo.

Reacciones al video

Como era de esperarse, el video que debido a las fuertes imágenes no se puede compartir, se volvió viral rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aprobar la acción del padre asegurando que fue en defensa de su hija y por la frustración de no saber qué más hacer por ella. Por otro lado, algunos lo criticaron por atentar contra la vida de otro ser.

"Bien merecido lo tiene", "la violencia no resuelve nada, busquemos soluciones pacíficas para evitar estas tragedias", "tremendo suegro", "así es como se defiende a la familia", "lamentable situación, similar a la de hace años en México donde un padre apuñaló a su yerno y exclamó: ¡Prefiero que mi hija me visite en la prisión, a que yo visite su tumba!", "qué pena", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en X (antes Twitter).

De esta manera, el caso causó conmoción en todo el mundo y abrió el debate por la inesperada reacción del padre contra su yerno, ya que al ver que agredía a su hija no dudó en disparar contra él causándole la muerte.