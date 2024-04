Pedro Castillo: Eduardo Pachas habría renunciado como su abogado por falta de pagos, según Walter Ayala

El abogado de Pedro Castillo, Walter Ayala, se pronunció sobre la sopresiva salida de Eduardo Pachas de la defensa del expresidente y manifestó que podría deberse a una presunta falta de pagos.

Las palabras del mencionado patrocinado tuvieron lugar en entrevista para Canal N, donde sostuvo que el Estado peruano no está pagando a los integrantes de la defensa del exmandatario. Según indicó, ellos están trabajando bajo modalidad ad honorem, lo que habría motivado la renuncia de su colega.

"No digo que sea el caso, pero lo sospecho: al presidente Pedro Castillo no le están pagando su defensa. Los abogados, que somos nosotros apoyando al presidente estamos ad honorem. (¿Pachas se fue porque no le pagaban?) Yo presumo y es su derecho si lo ha hecho por eso", declaró.