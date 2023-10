¿Indirecta a Juan Reynoso? Piero Quispe se pronuncia tras no ser considerado en la selección peruana

Una de las principales críticas que recibió Juan Reynoso fue la no inclusión del volante de Universitario de Deportes, Piero Quispe, en la lista final de 23 convocados para enfrentar a Chile y Argentina. De hecho, tras no ser considerado en la selección, el joven futbolista ha vuelto a su club y se ha pronunciado en redes sociales.

La manifestación del jugador de 22 años tuvo lugar el último miércoles 18 de octubres, apenas un día después de la derrota de la Bicolor contra el equipo de Lionel Messi en el Estadio Nacional. Tras ello, popular futbolista crema utilizó su cuenta oficial de Instagram para subir una historia.

Esta última, publicada alrededor de las 09:00 de la noche, consiste en una foto del integrante de la selección peruana. Sin embargo, no luce la indumentaria de la Blanquirroja, si no los característicos colores de Universitario de Deportes.

Historia de Piero Quispe.

Así, con la camiseta crema puesta el joven volante de la 'U' sale con las manos en una posición de rezo, acompañado de un popular canción de cumbia: Mi primer amor, de Armonía 10, mostrando que, a partir de ahora, solo piensa en el final del Clausura bajo la dirección de Jorge Fossati.

Cabe decir que esta historia no solo ha ganado notoriedad porque ha sido publicada poco después de que Quispe vuelva a no ser considerado a Juan Reynoso en la selección peruana, sino también por la letra del tema que acompañó la foto del futbolista crema.

Y es que esta conocida canción de Armonía 10 habla que "el primer amor" (Universitario de Deportes), siempre estará para él (Piero Quispe) y nunca lo olvidará.

"Siempre estarás en mí, siempre amor. Porque nunca te olvidé. Mi primer amor, lo recuerdo. Primer amor, primer amor, primer amor. No se olvida, no, no se olvida", dice la letra de la popular canción.