¡No puede ser! Pep Guardiola no seguiría en Manchester City tras ser campeón: "Estoy cerca de marcharme"

Pep Guardiola se consolidó como el mejor entrenador del planeta, tras coronarse campeón de la Premier League por cuarta ocasión consecutiva con Manchester City. Sin embargo, no todo es celebración, pues el técnico no seguiría al mando del celeste.

Tras el partido entre West Ham United y su escuadra, en donde también consiguieron su octavo título liguero, el español conversó con la prensa, y realizó unas impactantes declaraciones.

"Hemos hablado con el club, tengo la sensación de que ahora quiero quedarme. Me quedaré la próxima temporada y durante la temporada hablaremos. La realidad es que estoy más cerca de irme que de quedarme", comentó.

Guardiola alcanzó con esta Premier League su título 38 como entrenador profesional, consolidándose como el segundo DT más ganador de todos los tiempos.

Además, como si no fuera suficiente, se convirtió en el primer técnico en ganar la liga inglesa en cuatro ocasiones consecutivas, sumando su sexta Premier desde su llegada.

A todos estos títulos se suman una Champions League, dos FA Cup, cuatro Copa de la Liga, dos Community Shield, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

Todo esto, si no contamos sus trofeos ganados en Bayern Múnich y Barcelona, donde triunfó por igual que en Inglaterra.

Posterior al partido y tras las celebraciones del campeonato, Guardiola fue entrevistado acerca de su metodología de trabajo, y expresó que sus equipos ven las campañas 'fecha a fecha', y buscan ganar lo que tengan por delante.

"No sé el secreto. Trabajo mucho. Los respeto mucho. Ser humilde, una ética de trabajo increíble. Un partido, un partido, un partido: no puedes pensar en noviembre que lo vas a ganar", señaló.

Por otro lado, respondió ante los cuestionamientos sobre cómo hacer que un equipo con tantas figuras funcione bien, a lo que respondió indicando que trabaja en conjunto con sus futbolistas.

"El director deportivo me da estos jugadores y yo pienso, ¿Cuál es la mejor posición para ellos? No podemos jugar con un falso nueve con Haaland, adaptamos sus habilidades al resto de jugadores. No es que yo tenga una idea y todos los jugadores tengan que hacerlo. Nos adaptamos a los jugadores", concluyó.