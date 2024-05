Emprendedor fabrica ataúdes con luces LED y usuarios reaccionan: "Ilumina el camino al cielo"

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un insólito y peculiar caso, compartido en TikTok, donde un emprendedor peruano no dudó en ingeniarse y fabricar féretros con luces llamativas.

Muchas personas buscan la forma de poder llamar la atención de sus respectivos negocios para conseguir mayores ventas, por ello, tratan de aplicar estrategias de marketing y nuevos diseños que haga que sus clientes nunca se olviden de ellos.

En el material audiovisual, de solo 45 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un hombre muestra a sus seguidores de la famosa plataforma china la curiosa idea que tuvo dentro de su negocio para implementar mejores herramientas que ayuden a modernizar los tradicionales ataúdes.

En la escena se ve cómo algunos de estos féretros tienen alrededor luces LED como si se tratara de una fiesta para el eterno descanso de los seres queridos que partieron al cielo, así como mejores acabados en el tallado.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y viral rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena asegurando que con ello se trata de alegrar a las personas que quedan en vida recordando a quienes "partieron pronto al cielo".

Por otro lado, algunos usuarios aprovecharon en resaltar el ingenio y la creatividad de los peruanos para lograr salir adelante con sus emprendimientos.

"Me muero por usarlo", "yo quiero con luces no muy escandalosas si no me va a dar migraña en mi cajoncito", "me quedé fría", "muero por usarlo", "con micrófono y está listo para ser el alma de la fiesta", "para el alma de la fiesta", "para iluminar el camino al cielo", "brillo para la luz perpetua", "no vean la luz, jajajaaja, cuánta creatividad", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.