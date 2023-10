Oliver Sonne: ¿Por qué no es convocado a la Selección de Dinamarca? Esto dice la prensa danesa

01/10/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El lateral derecho del Silkeborg IF, Oliver Sonne, se encuentra en boca de todos los peruanos porque sería una de las sorpresas en la lista de convocados de la Selección Peruana. No obstante, la interrogante que muchos se cuestionan es el motivo de su no llamado con su país natal: Dinamarca.

En declaraciones a Infobae, el periodista Raymund Nelausen indicó que la ausencia del jugador de origen danés en el seleccionado europeo se debe a que no es considerado un jugador con un nivel alto de juego.

"La principal es el nivel de juego que no ha sido lo suficientemente alto. La competencia es dura para la selección danesa. Dinamarca tiene jugadores en grandes equipos europeos, por lo que probablemente Sonne debería haber sido reemplazado para acercarse al equipo nacional. Ha jugado en un club más pequeño, el HB Køge, mientras que solo con la camiseta del Silkeborg se ha hecho un nombre en el máximo nivel", aseveró.

Asimismo, el comunicador señaló que la juventud de Sonne no permite que el entrenador de Dinamarca, Kasper Hjulmand, se arriesgue a querer probarlo en un partido oficial.

"También es todavía bastante joven. Ciertamente no va a sacar del equipo a jugadores como Rasmus Kristensen de la Roma, Jens Stryger Larsen del Trabzonspor o Alexander Bah del Benfica", agregó.

Opinión de los hinchas daneses

En esa misma línea, el periodista del diario Bold aseguró que los hinchas daneses entienden la decisión del lateral derecho del Silkeborg IF, debido a que ven a la 'Blanquirroja' como una gran oportunidad para poder enfrentar a mejores selecciones.

"Hay muchos que ven la lógica y la frialdad de la aventura de Sonne en Perú. Es una gran oportunidad de jugar contra algunos de los mejores jugadores y equipos del mundo y llegar a la Copa del Mundo, algo a lo que no podría asistir con Dinamarca", sentenció.

"Va a ser importante"

En declaraciones a la prensa, Claudio Pizarro precisó que no ha seguido de cerca al jugador de origen danés, no obstante, aseguró que cualquier adición a la 'Bicolor' es positivo.

"He escuchado y leído en la prensa sobre él y que tiene la posibilidad de jugar ahora en Perú. No lo he seguido mucho, creo que voy a tener que verlo un poco más, pero creo que cualquier adición o jugador que pueda aportar en la selección va a ser importante", declaró.

