Miguel Torres sobre nueva acusación contra Keiko Fujimori: "Este mamarracho va a ser devuelto"

En entrevista en Exitosa, Miguel Torres, subsecretario general de Fuerza Popular, calificó la nueva acusación presentada por el fiscal José Domingo Pérez en contra de Keiko Fujimori como un "mamarracho", y aseguró que esta será devuelta como en anteriores oportunidades.

"¿Por qué creo que este mamarracho seguramente será devuelto? Porque ha pasado no una, no dos, no tres (...) diecinueve veces ha sido devuelto", afirmó.