Carlos Zambrano agradece a 'Pipo' Gorosito por dejar de pensar en el retiro: "Me devolvió la ilusión"

El Torneo Apertura se encuentra en su recta final por lo que Universitario y Alianza Lima pugnan por hacerse con este primer campeonato del año. Por ello, Exitosa Deportes conversó con Carlos Zambrano para conocer más detalles de la interna blanquiazul en la previa de estas dos fechas que serán de infarto.

En primer lugar, el aguerrido defensor de la Selección Peruana confirmó que no estará en el duelo ante Binacional y que podría perderse el resto del certamen por un desgarro muscular. Esta dolencia lo obligó a salir del último encuentro frente a Melgar que significó una victoria importantísima para los íntimos.

En otro momento de la charla, Carlos Zambrano fue consultado sobre su futuro inmediato, específicamente sobre el retiro de la actividad profesional. Como se recuerda, el actual jugador de 35 años declaró cuando estaba en Boca Juniors, que ya pensaba en dejar las canchas debido a que se sentía agotado y no contaba con las mismas ganas para entrenar.

Sin embargo, estas declaraciones, que en su momento generaron polémica, parecen haber quedado atrás gracias a Néstor Gorosito. Según indicó, el 'Pipo' le ha devuelto la ilusión de seguir jugando al fútbol por la buena relación que se ha generado al interior del vestuario de Alianza Lima.

Incluso, aseguró que cuentan con personalidades muy parecidas ya que suele conversar con los referentes del plantel y casi con todos los jugadores en el día a día.

"Hoy en día tengo casi 36 años, mi idea era retirarme a los 35, yo lo he hablado con mis entrenadores, la mayoría me aconsejó que disfrute hasta donde pueda, sinceramente no creo que lo extrañe. Hoy en día, con el profesor 'Pipo' Gorosito, me ha vuelto la ilusión, nos entendemos mucho, habla mucho con los referentes, personalmente somos muy parecidos", añadió.