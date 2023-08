Polémica en la Premier League: Manchester United termina contrato de futbolista por abusos sexuales

21/08/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El club inglés Manchester United finalizó el contrato de uno de sus futbolistas más prometedores por un caso donde se le acusó de haber cometido abusos sexuales. El jugador había sido retirado previamente del equipo en la Premier League pasada.

En un comunicado por redes sociales, el club anunció que su canterano Mason Greenword no seguirá en Old Trafford tras una larga para, que data desde el 22 de enero de 2022, una vez se publicaron acusaciones de maltrato e intento de violación en contra del delantero.

La retirada de testigos claves propició la anulación de los cargos en contra del joven de apenas 21 años, que quedó en libertad tanto de prisión como de su contrato con el club.

Pronunciamiento oficial

Manchester United lo mantuvo bajo contrato pese a no poder jugar, lo que generó múltiples discrepancias de los hinchas. Old Trafford incluso fue escenario de una protesta organizada por un grupo de aficionadas que solicitaban que Greenwood no volviese a jugar con el equipo.

"Pedimos al club que sigan su deber de cuidar a sus aficionadas y trabajadoras, y que demuestre tolerancia cero con la violencia contra las mujeres. El regreso de Greenwood legitima y normaliza los abusos sexuales y domésticos". Explicaron en un comunicado publicado en redes sociales.

La presión fue demasiada para las autoridades del club, que publicó un informe oficial donde explicaron la decisión de liberar de su contrato al futbolista.

"Todos los involucrados, incluido Mason, reconocen las dificultades para que reinicie su carrera en el Manchester United. Es por ello que ambas partes han acordado que lo más apropiado es que lo haga lejos de Old Trafford. A partir de ahora trabajaremos con Mason para que así sea", escribió el equipo en sus redes.

El caso Greenwood

Mason Greenwood fue acusado por su pareja en enero de 2022 y posteriormente detenido. Todo inició cuando Harriet Robson subió fotos y videos donde se le veía con múltiples moretones e incluso heridas de las que emanaba sangre, aludiendo que el futbolista la había golpeado de forma brutal.

Tras esto, la joven denunció a Greenwood de haberla violado en reiteradas ocasiones, aunque dichas acciones no se pudieron comprobar ante el tribunal.

El pasado lunes el futbolista escribió su sentir en redes sociales.

"No hice las cosas de las que se me acusaron, y en febrero quedé libre de todo cargo. Aun así, acepto totalmente que he cometido errores en mi relación y asumo la responsabilidad por las situaciones que emergieron en redes sociales. Estoy aprendiendo a entender mis responsabilidades para ser un buen ejemplo como futbolista profesional, centrándome principalmente en la gran responsabilidad de tanto un buen padre como una buena pareja" comentó Mason.

Por su lado, Manchester United terminó el contrato que tenía con el futbolista acusado de abusos sexuales, un caso que generó polémica en la Premier League y el fútbol europeo en los últimos años,