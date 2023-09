¡Polémico! Arquero de Manucci criticó arbitraje tras perder con Alianza Lima: "Nos llenaron de amarillas"

El arquero de Carlos Mannucci, Manuel Heredia, criticó el arbitraje de Bruno Pérez en la derrota 2-1 ante Alianza Lima y apuntó que el juez los llenó de tarjetas durante el compromiso.

En conferencia de prensa, el guardameta 'tricolor' cuestionó que los dirigidos por Mauricio Larriera no sean amonestados y resaltó que las expulsiones de Matías Cortave y Maximiliano Amondarain condicionaron su rendimiento.

"No condicionó en ningún momento a Alianza Lima, a nosotros nos expulsaron a dos, comenzando el encuentro nos llenaron de amarillas, pero a ningún jugador de Alianza, si mal no recuerdo, le sacaron tarjeta. Entonces, cómo se puede interpretar esto, sobre todo cuando estamos en la recta final y con la necesidad de punto para alcanzar Copa Sudamericana", declaró.

Asimismo, Heredia señaló que el árbitro le confesó que calibrarían el VAR en el segundo tanto que anotó Hernán Barcos y reprobó que existan fallos de esta magnitud en la recta final del Torneo Clausura.

"Creo que constantemente, por no decir todos los días, es un tema constante el que se habla de los árbitros y quiero declarar, respetuosamente, que el árbitro me dice que en el segundo gol que iban a calibrar el VAR. En un partido tan decisivo para nosotros, calibrar el VAR en el momento nos deja con ese sabor amargo, porque si el VAR no estaba apto, se tomaba la decisión del línea quien ya había levantado la bandera", agregó.