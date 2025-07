Wilson Soto cuestiona anuncio del MTC sobre antiguo Jorge Chávez: "Los peruanos merecen algo concreto"

Sobre la mañana de este jueves 3 de julio, el ministro de Transportes y Comunicaciones sorprendió a más de uno el emitir un mensaje en sus redes sociales. De acuerdo a lo indicado por el titular del MTC, su cartera está evaluando reabrir el antiguo aeropuerto Jorge Chávez y conectarlo con el nuevo terminal ubicado en la avenida Morales Duárez.

Acerca de este tema, Exitosa conversó con el congresista Wilson Soto, quien ha sido uno de los más críticos respecto a la apertura del nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Durante la charla el parlamentario se mostró muy de acuerdo con el anuncio hecho por César Sandoval respecto al uso del antiguo terminal.

Sin embargo, el padre de la patria dejó en claro que cursará un oficio al ministerio de Transportes y Comunicaciones para conocer más detalles de esta propuesta ya que considera que solo fue un anuncio vacío y que los peruanos merecen hechos, más no palabras.

"Mañana voy a cursar un oficio al señor ministro de Transportes y Comunicaciones para saber que tan cierto es lo manifestado porque no solamente queremos discursos o palabras, yo creo que todos los peruanos merecemos algo concreto, hechos y decisión política. De mi parte hay todo el apoyo necesario, pero hagámoslo", indicó.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En comunicación con Exitosa, el congresista Wilson Soto se refirió al anuncio del ministro de Transportes, César Sandoval, quien dejó abierta la posibilidad de abrir nuevamente el antiguo aeropuerto Jorge Chávez. "Que no quede en discursos. Los... pic.twitter.com/DvgOM5qE1l

Eso sí, Wilson Soto dejó en claro que ve con buenos ojos la utilización del terminal ubicado en la avenida Faucett y que se pueda conectar con el nuevo Jorge Chávez a través de un monorriel. Incluso, puso como ejemplo a países como México donde actualmente funcionan dos aeropuertos.

"Yo siempre he sostenido que no debería desperdiciarse el anterior aeropuerto porque hay una inversión importante. En otros países como en México han hecho un nuevo aeropuerto, pero el antiguo siguió funcionando. Solamente falta decisión política para sentarse con la concesionaria y no sé porque lanzó un tuit el ministro sin antes haber conversado", añadió.