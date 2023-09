¡Rompe su silencio! Paolo Guerrero habla por primera vez sobre su 'enemistad' con Claudio Pizarro

08/09/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

Paolo Guerrero ha sorprendido con varias revelaciones en su más reciente entrevista con 'Cuto' Guadalupe, ya que en esta oportunidad, se animó a tocar la delicada relación que lleva con Claudia Pizarro, a quien dijo admirar mucho porque fue uno de sus ejemplos a seguir.

¿Qué sucedió entre Paolo y Claudio?

El popular depredador se sinceró para el canal de Youtube "La fe de Cuto", perteneciente al reconocido exfutbolista 'Cuto' Guadalupe. Durante la conversación de ambos peloteros, Guerrero explicó que su distanciamiento con Pizarro ocurrió en el 2018 debido a una polémica en la que Doña Peta habría involcurado a la familia del "Bombardero" tras darse a conocer su caso de antidoping.

"Después de lo que pasó con el doping, no volvimos a tener más contacto, él no se comunicó conmigo, yo no me comuniqué con él. Me hubiese encantado poder hablar con él, pero perdimos totalmente el contacto" reveló en un inicio.

Seguido de ello, aseguró que se siente orgulloso de haber compatido partidos con él, ya que siempre lo admiró desde sus inicios en el fútbol y le gustaría hacer las paces.

"Me encantaría hablar con él, porque fue una de las personas que me inspiró, un centro delantero importante del Perú, de Alianza Lima. Todos los jovencitos lo admirábamos, haber jugado con él me enorgullece muchísimo, haber jugado con un crack como él", agregó.

Finalmente, Guerrero aseguró que no ha intentado disculparse con su excompañero de la selección, ya que considera que no ha hecho nada malo contra él.

"Nunca le hice algo o dije algo que le ha podido dañar. Tengo mucho respeto por él, mucho, mucho, para mí fue un ídolo, consiguió cosas importantes. No es como que le tenga que pedir disculpas, porque no le hice nada", concluyó.

Paolo habla sobre su relación con Ana Paula

En otro momento de la entrevista, el futbolista peruano habló abiertamente sobre sus romances a lo largo de su vida, esto a través de una catársis en la que dijo que nunca he sido su intención dañar a nadie.

"Siempre me he manejado tranquilo, vivir tranquilo, no hacerle daño a nadie es lo principal. Uno tiene sus cosas, a veces hay procesos que terminan, comienzas otros y sigue la vida. Cuando dos cabezas no están en la misma sintonía, cada uno por su lado, sin hacerle daño a nadie, listo, qué vas a hacer", sentenció.

Es así que, Paolo Guerrero ha hecho muchas revelaciones en su más reciente entrevista, pues habló de su relación con Ana Paula Consorte, así como también expresó su deseo de hacer las paces con Claudio Pizarro, de quien se alejó en el 2018.