¡Sorpresa total! Endrick convocado a la Selección de Brasil con 17 años: ¿Supera a Pelé y Ronaldo Nazario?

El entrenador interino de la Selección de Brasil, Fernando Diniz, convocó a Endrick Moreira de Sousa, joven delantero de solo 17 años, a la 'Canarinha'. La decisión del DT responde a un llamado expreso de los hinchas del pentacampeón del mundo y podría significar un hecho histórico en el 'Scratch'.

El también estratega de Fluminense dio cuenta de su decisión en su última conferencia de prensa. En ella, sorprendió con la elecciones de inexpertos jugadores como João Pedro, Paulinho y el mismo Endrick.

En ese sentido, Diniz hizo hincapié en las grandes virtudes del atacante del Palmeiras y en su desempeño en el Brasileirao, donde vive "su mejor momento" desde que debutó profesionalmente.

"Es un jugador que tiene potencial para ser uno de los grandes talentos. No sabemos si se va a confirmar. No es una presión. Es un premio y una visión de futuro sobre lo que este chico puede llegar a ser. Un niño nacido en 2006 produciendo lo que está produciendo me llama la atención. Y en este momento vive su mejor momento", explicó.