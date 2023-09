¡Vienen con todo! El contundente mensaje de Bernardo Cuesta antes de medirse con Alianza Lima: ¿Qué dijo?

28/09/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El capitán y goleador histórico de FBC Melgar, Bernardo Cuesta, se refirió al infartarte partido que jugará su equipo y Alianza Lima en el estadio Matute por la jornada 16 del Torneo Clausura.

El ariete del equipo rojinegro compartió el objetivo que tienen esta noche cuando se midan al cuadro victoriano. Bernardo consciente de la importancia del juego envió un contundente mensaje que motivará a la hinchada arequipeña.

¿Qué dijo?

El peruano de origen argentino indicó que arribaron a Lima para conseguir un resultado que les permita "seguir manteniéndose en los más alto de la tabla". Asimismo, apuntó que FBC Melgar se ha acostumbrado a pelear el campeonato peruano, pese a que nunca lo den como "favorito".

"Venimos a hacer nuestro trabajo, a tratar de lograr la victoria que nos siga dejando arriba en la tabla de posiciones. Nunca somos favoritos, nunca nos dan como los posibles que van a pelear, pero esta institución se ha acostumbrado a estar siempre ahí", contó a los medios.

En ese sentido, Cuesta apuntó que no afrontarán este duelo pensando en lo ocurrido en la final de la Liga 1 2022. "No creo que sea revancha, es una oportunidad para demostrar lo que somos como equipo, las aspiraciones que tenemos para fin de año", sostuvo.

Estos partidos le quedan a Alianza y Melgar

El reciente empate de Sporting Cristal puso la pelea por el Torneo Clausura al rojo vivo. Los 'Celestes' tenían la posibilidad de obtener una ventaja considerable sobre Universitario de Deportes, Alianza Lima y FBC Melgar, pero la desaprovecharon.

Alianza Lima

Los 'Grones' tienen la difícil tarea de vencer a FBC Melgar en el estadio Matute, viajar a Puno para medirse a Binacional y recibir a la sorpresa del Torneo Clausura, ADT de Tarma. Además, cerrar el campeonato en Cusco contra Deportivo Garcilaso.

F16: Alianza Lima vs. FBC Melgar

F17: D. Binacional vs. Alianza Lima

F18: Alianza Lima vs. ADT

F19: D. Garcilaso vs. Alianza Lima

FBC Melgar

El equipo liderado por Bernardo Cuesta se jugará sus chances de salir campeón del Torneo Clausura la siguiente fecha ante Alianza. Seguido a ello, tendrán un duelo más accesible frente a Carlos Mannucci. Y en la jornada 18 descansará para afrontar el duelo con Binacional, en Puno, con el sueño de gritar campeón.

F16: Alianza vs. FBC Melgar

F17: FBC Melgar vs. Mannucci

F18: Descansa

F19: Binacional vs. FBC Melgar

