¿Alianza Lima o Universitario? Oliver Sonne sorprende al revelar en qué EQUIPO PERUANO jugaría

Oliver Sonne se ha convertido en uno de los futbolistas más queridos de la Selección Peruana. Por ese motivo, muchos desean conocer en qué equipo de la Liga 1 jugaría el joven de 23 años si es tuviera la oportunidad ¿Alianza o Universitario?

El popular 'Vikingo de los Andes' brindó recientemente una entrevista al programa 'Pase Filtrado', donde fue consultado respecto a sus gustos por el fútbol.

En un primer momento, se le cuestionó por el club del cual es hincha, por lo que no tuvo problemas en afirmar que su corazón le pertenece al equipo donde juega actualmente: Silkeborg IF. Además, reveló que en Europa es aficionado del Arsenal de la Premier League.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que el nacido en Dinamarca evitó responder si jugaría por la 'U' o Alianza Lima. Según precisó, le gusta mucho el Perú y le gustaría seguir sumando experiencias pero con la 'Bicolor'.

"No diré en qué equipo. Por eso no lo diré, (por esa dicotomía de) Alianza Lima y Universitario. Pero me gusta el Perú y obviamente cuando sea mayor y ojalá tenga mucha experiencia con la selección peruana, entonces ¿por qué no? Mis padres y mi novia también aman el Perú", contestó de manera firme.