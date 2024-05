¡Explotó! Ferrari dispara contra el arbitraje tras derrota de la 'U' ante ADT: "Sé cuando un árbitro inclina la cancha"

El administrador temporal de Universitario de Deportes ('U'), Jean Ferrari, arremetió contra el arbitraje en la derrota 2-0 de los 'cremas' ante ADT por el Torneo Apertura y aseguró que "inclinaron la cancha".

En declaraciones a la prensa, el directivo 'merengue' evidenció su fastidio por el trabajo del juez Edwin Ordóñez exigió que exista un mejor trabajo de los colegiales en las últimas fechas del campeonato.

"Estoy muy fastidiado. El arbitraje fue lamentable. Tengo 20 años de futbolista y sé cuando un árbitro inclina la cancha. Esta no lo voy a comprar. Faltan tres fechas y que raro lo del arbitraje (...) Hay arbitrajes que manejan partidos (...) Estamos furiosos, el arbitraje no puede darse de esta manera. Nosotros hemos venido a hacer un partido correcto, de igual a igual, pero te comienzan a limitar, te expulsan al entrenador, sacan tarjetas amarillas que te condicionan. No es casualidad", declaró.