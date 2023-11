Julio Velarde sobre crecimiento económico: "Se necesita mercados libres, buen manejo y algo de suerte"

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, señaló que para generar un mayor crecimiento económico en un país, se necesita de "mercados libres, buen manejo y algo de suerte".

Durante su intervención en el Roadshow Invest in Perú 2023, evento que tiene como objetivo dar a conocer las distintas potencialidades de los sectores productivos, así como oportunidades de inversión en nuestro país, el máximo representante del BCR agregó que, la buena gobernanza y mejores instituciones mejorarían la situación en Latinoamérica.

Asimismo, el contar con una población educada, la probabilidad de crecimiento sería inminente.

"Si tienes estos factores y una población bastante más educada, no hay forma de no crecer. No hay forma de no ser más rico", precisó.