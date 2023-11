Brunella Horna niega haber recurrido a retoques estéticos: "Mi cara está como nací"

En una reciente emisión del programa 'América Hoy', la conductora Brunella Horna se vio envuelta en una polémica luego de que su compañero de conducción, Edson Dávila, sugiriera que había recurrido a retoques estéticos. La modelo no dudó en expresar su molestia, afirmando que su rostro es completamente natural y nunca ha pasado por el quirófano.

Durante un segmento del programa, Brunella Horna tomó la palabra para abordar las especulaciones sobre supuestos retoques estéticos.

Edson Dávila mencionó la posibilidad de que la conductora tuviera algunos rellenos en el rostro, a lo que Brunella respondió con firmeza, negando cualquier intervención y destacando que su cara es tal como la naturaleza la diseñó.

Ante la afirmación de Edson Dávila sobre posibles rellenos faciales, Brunella Horna rechazó la idea y aclaró: "El relleno, te informo, solo dura 6 meses y tengo 7 meses de embarazo, mi cara es así como nací ". De esta manera, la conductora descartó rotundamente haberse sometido a algún procedimiento estético en su rostro.

El ambiente en el programa se volvió tenso cuando Edson Dávila continuó bromeando sobre la posibilidad de que Brunella tuviera metroquilato en el rostro.

La modelo peruana, lejos de quedarse callada, respondió con firmeza: " Metroquilato es lo que tú tienes en el pot* ", cerrando la discusión de manera contundente.

Horna no solo desmintió los rumores sobre su apariencia, sino que también respondió con humor a las insinuaciones de Edson Dávila. Este intercambio reveló una vez más la personalidad fuerte y segura de Brunella, dispuesta a defender su imagen y desafiar cualquier especulación.

Por otro lado, la modelo Brunella Horna expresó su sorpresa ante el anuncio de Ana Paula Consorte, la actual pareja de Paolo Guerrero, quien reveló estar embarazada apenas meses después de dar a luz.

Esta revelación dejó a Brunella Horna asombrada, llevándola a afirmar que se cuidará más cuando tenga a su primer bebé, evitando tener hijos tan seguido.

"Quién se va a imaginar que das a luz y al mes sales embarazada. Fue un ups, me voy a cuidar a raíz de Ana Paula Consorte, me he quedado asustada, pensé que al mes no podías quedar embarazada", dijo.