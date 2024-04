¡Lo destrozó! Periodista critica a Vaguito por su actuación: "Es un perro que no da la talla"

'Vaguito' se ha convertido en la película del momento y ha reventado la taquilla al superar los más de 100 mil espectadores a nivel nacional. Sin embargo, no todos le han dado el visto bueno a esta cinta, pues un columnista del diario El Peruano criticó duramente al perrito por su actuación.

Fue José Romero, periodista de El Peruano, quien no tuvo piedad con 'Vaguito' y critico duramente al perrito por su desenvolviendo en el largometraje. Mencionó que tuvo varios problemas desde el inicio, así como también despotricó contra los demás integrantes de este elenco cinematográfico.