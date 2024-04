¡Conciertazo! Accept, banda de heavy metal, regresa a Lima el próximo 7 de mayo

26/04/2024 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La icónica banda de heavy metal alemana, ACCEPT, regresa a Sudamérica en marco de un nuevo tour que los tendrá en distintas ciudades de la región, llegando a Perú, el próximo 7 de mayo en C.C. Festiva y compartirá escenario con la banda metal melódico Amalgama.

Accept es una de las bandas más importantes del heavy metal. Desde su primer trabajo homónimo, lanzado en 1979, han logrado cautivar a sus oyentes con sus potentes riffs y canciones que se han convertido, con el tiempo, en verdaderos himnos del metal, como lo son "Balls to the Wall", "Princes of the Dawn", "Burning", entre muchas otras.

La agrupación ha sido liderada por Wolf Hoffman y se ha mantenido vigente, más potente que nunca. En el 2010 se integra el vocalista Mark Tornillo, dándole a Accept una renovación a sus propios sonidos, lanzando ese mismo año el álbum "Blood of the Nations". Desde entonces, los alemanes no han parado con sus giras y conciertos en los principales festivales, consolidando su nombre y demostrando que son unos inmortales del heavy metal mundial.

Accept, estreno su nuevo álbum, llevando el nombre "Humanoid".este nuevo trabajo de la banda liderada por Wolf Hoffmann que se lanzó a través de Napalm Records, sin antes estrenar single y video como adelanto.

Recordemos que para esta gira se ha confirmado que su guitarrista Phil Shouse no podrá participar en la gira latinoamericana de este año, pero que será reemplazado nada menos que con Joel Hoekstra de Whitesnake y Trans-Siberian Orchestra.

Ahora la banda regresa a nuestro país a un año de su última presentación en el The Metal Fest, pero esta vez con un show en solitario de larga duración cargado de sus grandes éxitos, en una jornada que ¡no te puedes perder!

Las entradas se encuentran a la venta a través del sistema Eventrid

Link: https://url.eventrid.com/cWGJ