Carmen Rodríguez figura como divorciada del 'Puma' Carranza en el Reniec, pero él aún no

A pesar de las declaraciones públicas de su separación, el exfutbolista José Luis 'Puma' Carranza todavía no figura como divorciado en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), mientras que su expareja, Carmen Rodríguez, ya lo hace.

¿Aparecen como divorciados en Reniec?

El miércoles 11 de agosto, Magaly Medina reveló detalles adicionales sobre el proceso de divorcio entre José Luis 'Puma' Carranza y Carmen Rodríguez.

La famosa conductora presentó fichas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), donde se evidenció que el exfutbolista aún no figura como divorciado de la madre de sus hijos, mientras que ella aparece oficialmente separada de la exestrella del fútbol.

"Parece que él aún no ha realizado los trámites respectivos, porque allí se ve que él figura como casado", destacó la conocida 'Urraca'.

El movimiento migratorio de Carmen Rodríguez

Magaly Medina también hizo hincapié en el movimiento migratorio de Carmen Rodríguez, señalando que la expareja del 'Puma' pasa largos periodos fuera del país, con viajes de tres a seis meses a los Estados Unidos, a menudo a través de Panamá.

Este dato desató la curiosidad de la conductora de televisión, quien prometió brindar más detalles sobre su nueva vida.

'Puma' Carranza anuncia su divorcio

El popular exfutbolista José Luis Carranza sorprendió a la audiencia durante su participación en el programa 'Mande quien mande' al hacer pública la noticia de su divorcio con Carmen Rodríguez.

En una conversación con los conductores María Pía Copello y Carlos Vílchez, Carranza compartió que, a pesar del fin de su relación, ambos mantienen una buena relación amical, especialmente por el bienestar de sus hijas.

La noticia de su divorcio se produjo en el mismo programa 'Mande quien mande', donde José Luis Carranza fue presentado como invitado.

María Pía Copello y Carlos Vílchez, los conductores del programa, quedaron atónitos al escuchar la revelación del exfutbolista.

María Pía, sorprendida, pidió disculpas al jugador, al creer que aún seguía casado, y lo felicitó por mantener una buena relación con Carmen, especialmente por el bienestar de sus hijas.

No obstante, no se proporcionaron detalles sobre las razones detrás de su divorcio.

Carlos Vílchez no perdió la oportunidad de hacer una pregunta sobre la vida sentimental de Carranza, preguntando si estaba saliendo con alguien. El exmediocampista respondió con firmeza: " No, no, no ".

La noticia del divorcio de José Luis 'Puma' Carranza y Carmen Rodríguez ha dejado a los seguidores de ambas figuras sorprendidos, mientras se mantienen atentos a futuras revelaciones sobre este tema.