Ignacio Baladán confiesa que una popular pareja de la farándula lo ayudó a elegir el anillo para Natalia Segura

El romance se convirtió en noticia cuando Ignacio Baladán sorprendió a su novia Natalia Segura con una propuesta de matrimonio. Tras el emocionante momento, Baladán compartió los detalles de la odisea que significó preparar todo para ese momento especial, especialmente sobre el anillo de compromiso.

Tras la emotiva propuesta de matrimonio a Natalia Segura, Ignacio Baladán aún se hallaba en un estado de nerviosismo. En un momento de intimidad, aunque expuesto por las cámaras del reality televisivo, Baladán compartió con su novia un secreto revelador.

El uruguayo confesó que no había estado solo en la tarea de seleccionar el anillo de compromiso perfecto para ella. Más bien, había contado con la ayuda de íntimos amigos, cuya cercanía y conocimiento de la pareja los habían convertido en cómplices fundamentales en la elección de la joya que simbolizaría su amor. Ellos serían nada menos que Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz.

Al compartir más detalles sobre su propuesta de matrimonio, Baladán reveló haber recurrido a una famosa pareja de la farándula peruana con una solicitud peculiar: "Yaco y Natalie, los necesito: misión anillo", les dijo.

Esta confesión generó una ola de ternura en su novia, cuya reacción emotiva reflejó la importancia de la complicidad de estos amigos cercanos en un momento tan trascendental para ambos. "Amor, (el anillo) está hermoso. Siento que estoy en shock", expresó Segura.

Por su parte, Baladán continuó su relato detallando que la conversación con sus amigos culminó con un decidido "¡Pum! Nos vamos", marcando así el inicio de una búsqueda apasionante en busca del anillo perfecto para Natalia Segura.

"Todo lo hice con Yaco y Natalie. Me ayudaron a elegir. Yo elegí el más chiquito, yo les dije 'no, vamos con el chiquito'. Yaco (dijo) No, 'ese se merece', culminó su relato.