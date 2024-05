¿Lo perdonará? Dayanita rompe en llanto EN VIVO tras escuchar palabras de Topito: "Tengo esperanza"

Dayanita está pasando un difícil momento tras terminar definitivamente con Topito, quien le fue infiel con otra mujer durante su último viaje a Sullana. Es así que, la influencer trans no pudo evitar derramar algunas lágrimas al escuchar nuevamente a su pareja pedirle perdón y prometerle que siempre estará para ayudarla en lo que necesite.

La noche de ayer viernes 3 de mayo, Topito visitó por primera vez el set de 'Magaly TV, la firme' y dijo que siempre ha sido una "persona muy inmadura", dando a entender que se encontraba arrepentido de todas las veces que le falló a Dayanita. Sin embargo, Magaly lo encaró en vivo.

"Tú estás esperanzado en convencerla para que se olvide de todo lo que tú le has hecho. Mira, ella está llorando ahorita, ¿todo lo que has hecho tú crees que no le duele a ella? ¿tú crees que no es doloroso?", confrontó Magaly a Topito, mientras Dayanita lloraba desconsoladamente.