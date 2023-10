"Es una chica trans": Magaly Medina corrige a Lucía de la Cruz por llamar 'travesti' a La Uchulú

El pasado jueves, la legendaria cantante peruana Lucía de la Cruz hizo una aparición en el set de Magaly Medina para hablar sobre su reciente visita a 'La casa de Magaly'. Sin embargo, lo que inicialmente parecía una conversación amigable se tornó un tanto tensa cuando la criolla se refirió a La Uchulú como 'travesti'.

Durante su charla con la popular conductora de televisión, Lucía de la Cruz compartió algunas anécdotas de su participación en 'La casa de Magaly'. No obstante, la conversación dio un giro inesperado cuando la cantante hizo referencia a La Uchulú.

"Me he ganado con muchas cosas, sobre todo cuando le pregunto al chico este, le digo 'y tú quién eres'", comentó Lucía de la Cruz, lo que despertó la curiosidad de Magaly Medina. "¿Te refieres a Renzo Spraggon?", preguntó la conductora.

"No, no, me refiero al travesti", respondió Lfucía de la Cruz. "Yo le digo, 'y tú quién eres, porque tú tienes acá manzana', y me dice 'yo soy La Uchulú' y le digo '¿quién es la Chuculú?'", agregó.