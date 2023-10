"Estuvo con una Miss": Jossmery revela reiteradas infidelidades de Paolo Hurtado hacia su esposa

Jossmery Toledo no se quedó callada después de que Paolo Hurtado contara su versión de la historia en una entrevista exclusiva con Magaly Medina el lunes 23 de octubre. En su intervención en el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, 'Amor y Fuego', la exsuboficial decidió desmentir al delantero de Cienciano y revelar que él le fue infiel a su esposa, Rosa Fuentes, en más de una ocasión.

Según lo que declaró frente a las cámaras, Paolo Hurtado le había prometido a Jossmery Toledo que se separaría de la madre de sus hijos y que quería construir un futuro con ella. La expolicía admitió que se enamoró profundamente del futbolista y afirmó que el apodado 'Caballito' deseaba formar una nueva familia.

En 'Amor y Fuego', la modelo mostró conversaciones con el deportista, evidenciando todo lo comentado. En esos chats, Paolo Hurtado le confesó que había tenido otras amantes, incluyendo figuras de la farándula y las pasarelas.

Jossmery Toledo también compartió detalles sobre el comportamiento de Hurtado durante su relación. Según su testimonio, el futbolista la celaba en repetidas ocasiones y, durante los períodos en que estaban separados, él la acosaba. Además, Toledo reveló el lado misógino del popular 'Caballito'. "Comenzó a verificar a quiénes yo seguía, incluso a dos de mis amigas... siempre se ha expresado de manera despectiva hacia las mujeres", dijo.

La influencer comentó que Paolo Hurtado le mencionó con quiénes había estado involucrado sentimentalmente, incluso figuras de la farándula. "Si menciono nombres de la farándula, no me gusta nombrarlas... si es que es verdad. Ahí comienza a celarme, minimizarme y humillarme, diciendo que estuvo con una Miss ", agregó Jossmery Toledo.

Jossmery Toledo cuestionó a Paolo Hurtado por haberle confesado que le había sido infiel a su esposa Rosa Fuentes con otras mujeres. "Ahí le dije, 'Tú eres peor porque estás casado y le has sido infiel a tu mujer en varias ocasiones' ", manifestó la exsuboficial durante la extensa conversación con los conductores de 'Amor y Fuego'.

Jossmery Toledo admitió que fue un error involucrarse sentimentalmente con Paolo Hurtado, sabiendo que él estaba casado y tenía una familia. Aseguró que lo que siente en este momento es culpa y que nunca debió haber cedido ante las insinuaciones del futbolista de Cienciano.

"Lo único que quiero es decir la verdad, que yo no era culpable. Yo no sabía que él estaba casado y que no me enteré hasta el mes de junio. Él me mintió solo para retenerme", concluyó la exsuboficial.