Fiorella Retiz hace tremenda revelación: ¿Estará en la proxima temporada de 'El Gran Chef Famosos'?

'El Gran Chef Famosos' se ha vuelto uno de los realities más populares de nuestro país, donde muchos personajes anhelan estar. Por ello, Fiorella Retiz sorprendió con tremenda revelación sobre una posible participación en el programa culinario.

El nombre de Fiorella Retiz saltó al mundo de la farándula peruana, por protagonizar un ampay con su compañero de trabajo Aldo Miyashiro, quien en ese momento mantenía una relación sentimental con Érika Villalobos.

Tras las imágenes, la periodista decidió pasar al anonimato y desaparecer del medio del espectáculo. Sin embargo, este año sorprendió a más de uno al ser vista en el reality "La Casa de Magaly".

En un inicio, Fiorella contó que la idea de participar en el reality de ATV fue muy debatida por ella, su familia y su psicóloga. pero que finalmente aceptó participar aún sabiendo el motivo por el que había sido llamada. Asimismo, cuando fue consultada sobre si las heridas que le quedaron ya han cerrado, ella respondió tajantemente que no y explicó porque.

"No. Creo que el dolor es muy difícil de sanar, no es sencillo y cuando sabes que también tienes responsabilidad, porque la tengo en parte, pues fue algo que se dio y no de la manera correcta, hasta el día de hoy tengo crisis de ansiedad", reveló a Trome.