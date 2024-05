Youna DESCARTA retomar su relación con Samahara Lobatón: "Tengo mi pareja, tengo mi vida"

Youna se ha reencontrado con su hija después de más de un año, debido a que Samahara Lobatón viajó a Estados Unidos hace unos días. Sin embargo, también dejó claro que no tiene intención alguna de retomar su relación con la influencer porque está feliz con su nueva vida y la novia que tiene ahora.

Samahara tenía una complicada relación con Bryan Torres hasta hace unas semanas y ahora que han terminado de forma definitiva, la hija de Melissa Klug parece haber hecho las paces con Youna y gracias a eso se dio el tan esperando reencuentro entre ambos, que curiosamente coincidió con el cumpleaños del barbero.

Después de encontrarse con su bebé, Youna hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram y aclaró varios puntos sobre su relación con Samahara, dejando claro que no piensa volver a formar una familia con ella.

En otro momento del 'live', contó que solo tiene una semana para disfrutar de su pequeña, ya que luego de eso Xianna y Samahara volverán a Perú para continuar su vida con normalidad.

Finalmente, descartó que regrese a Perú porque actualmente toda su familia vive con él en Estados Unidos y no se considera alguien famoso en nuestro país. Recordemos también que Youna tiene problemas con su situación migratoria, según comentó hace varios meses.

"Quería agradecerles a todos porque mucha gente me ha estado criticando del por qué eres mal padre, que ¿por qué no vas a Perú? Yo no soy ningún tipo de famoso, no absolutamente nada, pero sí he estado muy involucrado en este tipo de temas", agregó.