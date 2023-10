¡Impactante! Yolanda Medina revela que estuvo 2 años en silla de ruedas, ¿qué le pasó a la cantante?

La cantante Yolanda Medina se sinceró en una reciente entrevista y confesó un duro momento en su vida. La empresaria tuvo que pasar 2 años en una silla de ruedas por un trágico episodio en su adolescencia.

Durante una entrevista en 'Café con Chevez', la cantante y empresaria Yolanda Medina se animó a contar un trágico capítulo de su vida personal. Según relata, ella tuvo un accidente que le costó la movilidad en las piernas.

"Yo a los 13 años me caí del tercer piso y quedé prácticamente en silla de ruedas dos años de mi vida. Gracias a mi madre y a mi padre pude volver a caminar y ahora me ves bailando y cantando feliz, pero dos años de mi vida tuve que esperar para que me hagan un transplante de cadera", afirmó.