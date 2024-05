¡No podía soportarlo! Melissa Paredes ROMPE EN LLANTO al recordar que se alejó varias semanas de su hija

18/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Paredes reapareció en la televisión peruana para brindar detalles inéditos de su separación con Rodrigo Cuba. En ese sentido, no pudo evitar romper en llanto tras recordar que tuvo que alejarse de su hija durante varias semanas.

Duros recuerdos

En una reciente entrevista para 'Estas En Todas', la modelo peruana se animó a abrir su corazón y revelar cómo fue que vivió aquella etapa en la que tuvo que permanecer lejos de su pequeña hija.

Como se sabe, en ese momento, ella estaba en medio de una disputa legal con el exfutbolista de Sport Boys, por lo que tuvieron que tomar ciertas decisiones momentáneas por el bien de la menor.

Según precisó, aquel momento fue uno de los peores de su vida, llegando incluso a sentir que podía morir de la tristeza: "Creo que ha sido el peor momento de mi vida. Eso fue lo peor que me ha pasado en mi vida y no se lo deseo a nadie. Sentí que me iba a morir", comentó.

Sin embargo, se mostró feliz al afirmar que actualmente dicha situación no es más que un triste recuerdo.

"Para mí es un milagro todo lo que me pasó. Hoy por hoy es un triste recuerdo. Me hacía recordar lo que viví con mi hermana a una magnitud abismal", agregó.

Mantiene buena relación con Rodrigo Cuba

En otro momento, no dudó en revelar que en la actualidad se lleva bastante bien con el padre de su hija, quien mantiene una sólida relación con la empresaria Ale Venturo.

"Hoy por hoy, nos llevamos bien con Rodrigo. Nos hemos enojados juntos, nos hemos 'sacado los ojos' juntos, hemos llorado juntos y también ahora estamos llevando la fiesta en paz por las personas que más amamos en el mundo. Creo que a nadie vamos a amar más que a nuestros hijos", declaró al espacio farandulero.

Como se recuerda, hace más de dos años, Melissa y Rodrigo tuvieron una complicada separación, luego de que la modelo fuera ampayada en medio de una situación cariñosa con Anthony Aranda.

Tal parece que toda esta situación quedó atrás. Sin embargo, Melissa Paredes no pudo evitar romper en llanto al recordar que por su separación tuvo que mantenerse alejada varias semanas de su menor hija.