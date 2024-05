¿Pamela López lloró mientras Cueva llegó a su casa al amanecer?: "Está china, con la nariz hinchada"

La relación de Christian Cueva y Pamela López parece estar pasando una nueva crisis y según Magaly Medina la esposa de 'Aladino' habría estado llorando durante su última salida con Brunella Horna e Ivana Yturbe, mientras que el futbolista retornó a su domicilio al amanecer.

Hace unos días, Pamela López salió a comer y beber con Brunella Horna e Ivana Yturbe. Al inicio parecía estar muy entretenida con sus dos amigas, pero con el pasar de las horas su rostro se fue en ensombreciendo, especialmente con una llamada que recibió amistad de la velada.

Pasada a la una de la mañana, Pamela y sus amigas fueron hasta la casa de Richard Acuña. Sin embargo, a los pocos minutos una camioneta dejó a la esposa de Christian Cueva fuera de su domicilio.

Pamela López descendió del vehículo e ingresó rápidamente a su edificio, pero Magaly se percató que estaba un poco desencajada y dejó entrever que habría estado llorando.

"Está china, yo creo que estuvo con las amigas desfogándose, como paño de lágrimas, contándoles sus pesares y para mí que algún lagrimón se le ha escapado. Tiene un rostro desencajado, ya sin maquillaje a esa hora. La nariz hinchada, como si hubiera estado llorando. Feliz no creo que esté". aseguró Magaly.

Pamela López utilizó su cuenta de Instagram para publicar una foto sexy hace aproximadamente una hora, en ella luce un ceñido bikini de dos piezas en color azul encendido, y posa tapándose la cara con la mano derecha. Al parecer la esposa de cueva quiso entender que está en un lugar veraniego.

Sin embargo, esta publicación no pasó desapercibida por sus seguidores, quienes divididos en dos bandos le recordaron la infidelidad de su esposo, mientras que otros lo cuestionaron por posar en bikini cuando hace poco era participe de una iglesia cristiana.

"Ella no era hermanita? Así posan las hermanas?", "Y el pastor de su iglesia permite este tipo de fotos, que iglesia será tan open mind", "No era cristiana?", "Pensé que habías entregado tu vida a Dios, no creo que el pastor te permita publicar fotos así", comentaron, cuestionando la foto.