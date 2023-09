JP 'El Chamaco' emprende proyecto benéfico para combatir las drogas y el bullying con su música en colegios

03/09/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El reconocido artista de música de reparto, JP 'El Chamaco', ha dado un paso significativo en su carrera al iniciar un proyecto benéfico llamado "Más niños bailando, menos niños en la calle", que tiene como objetivo llevar la música y un mensaje positivo a los colegios estatales, ofreciendo conciertos gratuitos que abordan temas como las drogas, el bullying y otros riesgos que enfrentan los adolescentes en la actualidad.

Proyecto benéfico de JP 'El Chamaco'

El cantante, quien ha ganado reconocimiento en la escena musical por su pegajosa canción "Toma que toma", compartió su motivación detrás de este proyecto.

Recordando su propia infancia, JP 'El Chamaco' reconoció la importancia de tener modelos a seguir en la música y la necesidad de contar con un mensaje positivo en medio de las adversidades.

En colaboración con la directora del colegio estatal Ramón Castilla Marquesado del Callao, este proyecto altruista se puso en marcha con un concierto totalmente gratuito.

El objetivo es llevar la música y la diversión a aquellos estudiantes que, debido a limitaciones económicas, no pueden asistir a conciertos convencionales.

Los eventos se llevan a cabo con estrictas medidas de seguridad, incluyendo la presencia de paramédicos para garantizar la seguridad de los jóvenes asistentes.

JP 'El Chamaco' financia el proyecto

JP 'El Chamaco' financia este proyecto con sus propios recursos y está emocionado por la gratitud y el cariño que ha recibido de los estudiantes.

El artista resaltó la importancia de usar su plataforma para difundir un mensaje positivo y ayudar a los jóvenes a alejarse de los peligros como las drogas y el bullying que enfrentan en la actualidad.

Por otro lado, JP 'El Chamaco' está experimentando un gran éxito en su carrera musical, con su tema "Toma que toma" acumulando más de 100 mil tendencias en TikTok, un millón y medio de reproducciones en Spotify y cuatro millones de visitas en YouTube.

Este éxito se suma a su primera gira internacional como cantante de música de reparto, donde se presentará en Estados Unidos y Europa.

"Me siento muy agradecido por el cariño y respeto que he recibido por mi trabajo. La canción está en el número uno en las radios. Estoy muy feliz por los resultados", dijo JP 'El Chamaco'. Su compromiso con la música y su labor social demuestran que es un artista que no solo entretiene, sino que también busca hacer una diferencia positiva en la vida de los jóvenes.