¿La minimiza? Flavia Laos se pronuncia tras el triunfo de Luciana Fuster en el Miss Grand International

Hace aproximadamente una semana, Luciana Fuster logró ganar la tan ansiada corona del Miss Grand International. Ante esto, muchos famosos la felicitaron por el triunfo y ahora, Flavia Laos también se ha sumado a la lista de personajes de la farándula que comentaron sobre la victoria de Luciana.

Como se recuerda, Luciana y Flavia eran amigas desde hace muchos años, pero todo cambió cuando la primera empezó una relación con Patricio Parodi hace aproximadamente 2 años, poco después que la segunda termine su largo romance con el popular 'Pato'.

La 'ojiverde' estuvo presente en un evento para combatir el bullying y fue interceptada por varios reporteros, quienes le consultaron su opinión sobre el hecho que Luciana haya ganado el Miss Grand International y actualmente esté viviendo en Tailandia, como parte de sus deberes como reina de belleza.

Enseguida, lanzó un dardo contra la actual pareja de su exnovio, ya que no quiso responder directamente sobre el tema y desvió la atención a los diferentes logros que han obtenido nuestros compatriotas en el extranjero.

"Lejos de cómo te pueda caer esa persona, siempre hay que apoyar a nuestro compatriotas que nos están representando en el extranjero. Está Nicola, Milett, Pato Quiñones, yo, Luciana, Christian Pacheco, entre otros, que quizás no tiene la pantalla y no se habla de eso, pero hay que darles el reconocimiento (...) Me refiero en general, si no te cae bien hay que apoyar igual", concluyó.