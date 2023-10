¿Melissa Klug perdonaría infidelidad a Jesús Barco? Esto respondió la ex de Jefferson Farfán

Melissa Klug volvió a acaparar las portadas de los diferentes medios de espectáculos al referirse a la posibilidad de perdonar una infidelidad por parte de su actual pareja, el deportista Jesús Barco. Su respuesta sorprendió a muchos.

La ex pareja de Jefferson Farfán llegó como invitada al programa '¿Cuál es el verdadero?' para participar en uno de sus bloques y lograr encontrar al impostor del día.

No obstante, la producción del programa se tomó unos minutos para hacerle un par de preguntas a la empresaria, quien no se amilanó y respondió con todo. Entre una de las consultas que se le hizo, se encontraba la de perdonar una infidelidad ¿Qué respondió Melissa?

Al respecto, la popular 'Blanca de Chucuito' dejó en claro que por ningún motivo perdonaría una infidelidad a Jesús Barco debido a que no viviría en paz y sobre todo porque no quisiera volver a experimentar una situación así.

"No le perdonaría una infidelidad a Jesús, no hay forma de que pueda vivir así, es horrible, ya he pasado por eso y realmente no quiero volver a experimentarlo. La paz no tiene precio en esta vida", manifestó la empresaria durante el programa.