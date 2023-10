Milena Zárate niega amenazas de muerte contra Pilar Gasca: "Ser colombiana no me hace delincuente"

La tarde de ayer Pilar Gasca lanzó fuertes acusaciones contra una persona de nacionalidad colombiana, esto tras asegurar que viene recibiendo amenazas de muerte mediante redes sociales. Ante esto, Milena Zárate se sintió aludida y decidió salir al frente para pechar a la modelo de OnlyFans y aclarar que ella no está involucrada en nada pues no es una delincuente.

La empresaria colombiana no se quedó tranquila tras las acusaciones que hizo Pilar Gasca y aunque no la sindicó directamente a ella como la responsable de las amenazas, Milena se ha sentido aludida y en comunicación con "América hoy" decidió hacer su descargo, asegurando que Pilar está comiendo un acto se xenofobia.

Asimismo, la hermana de Greissy Ortega comentó que si tiene que decirle algo a Pilar, lo haría directamente y no con amenazas y por otro lado, afirmó que ya está en conversaciones con su abogado para entablar una nueva demanda legal.

"El día que me la cruce le diré sus cuatro verdades porque yo soy una persona frontal, pero no soy ninguna delincuente, si a ella la llaman para amenazarla es un problema de ella. [...] A mi esa mujercita no me va a amedrentar ni me va a venir a atarantar con sus tonterías en redes, yo lo voy a llevar por el lado legal", sentenció.