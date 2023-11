¡No se deja! Leslie Shaw responde fuerte y claro a las críticas de la cantante urbana 'Handa'

Leslie Shaw se cansó de las críticas de la cantante de música urbana Eva Bustamante, mejor conocida como 'Handa', por lo que no dudó en responderle fuerte y claro.

Durante la última edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora emitió un informe en el que su reportera le pregunta a Leslie Shaw acerca de los recientes ataques mediáticos de la artista de música urbana 'Handa'.

Al respecto, la rubia no tuvo reparos en llamarla 'copiona' debido a que su reciente trabajo musical sería muy parecido al que la intérprete de 'Piscis' lanzó hace algún tiempo.

Asimismo, dijo que 'Handa' no era más que una 'fan confundida' y que pronto retomaría su rumbo: "Es una fan confundida, pronto vas a retomar el camino".

En entrevista con un conocido programa de 'YouTube', la cantante Leslie Shaw fue nuevamente consultada sobre si en algún momento se animaría a realizar un nuevo tema musical pero en compañía de su expareja Mario Hart.

Sin embargo, tuvo una contundente y 'afilada' respuesta, asegurando que para ella sería una 'falta de respeto' juntarse con alguien que no se encontraría a su 'nivel'.

En seguida, la entrevistadora le consulto a qué tipo de nivel se refería, obteniendo nuevamente una dura respuesta por parte de la rubia cantante.

"En el subsuelo. No es ni compositor, no es ni productor, no baila, es feo, se viste mal, o sea no lo veo (...) Productores de otros países me respetan, respetan mi arte y aquí siento que, no sé si es irresponsabilidad. Yo tenía muchas ganas de colaborar con artistas peruanos", precisó.