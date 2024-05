¡Fuerte! Verónica Linares rompe su silencio tras polémica entrevista a Jorge Luna y Ricardo Mendoza

17/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En los últimos días, Jorge Luna y Ricardo Mendoza han estado en el ojo de la tormenta tras la entrevista que le brindaron a Verónica Linares donde revelaron que no les gusta ser abordados por sus fanáticos en las calles.

Estas declaraciones causaron indignación en muchas personas y, posteriormente, uno de los conductores de 'Hablando Huevadas' expresó su arrepentimiento por haberse sentado en el programa de YouTube de la periodista. Ante ello, la conductora de TV decidió romper su silencio y se pronunció al respecto.

Verónica Linares se pronuncia

La periodista Verónica Linares reveló que la entrevista con Jorge Luna y Ricardo Mendoza se realizó hace más de un año: " El programa lo hice hace un año. No sé por qué ha rebotado recién, no tengo idea y ya todo lo que pensaba sobre el tema lo conversé ahí con ellos. No tengo nada más que agregar", dijo para Trome.

Asimismo, fue consultada sobre las declaraciones de Jorge Luna, quien se arrepintió de haber asistido a su programa: "Ustedes saben que no me gusta entrar en polémica, prefiero no opinar, todo tranquilo, no pasa nada".

Sin embargo, aseguró que está agradecida de haberlos tenido en su programa y no descartó volverlos a invitar: "Son un fenómeno, sin duda, y sus historias de vida son llamativas e interesantes. Siempre estaré agradecida con todos los invitados que aceptan regalarme una hora de su vida. De repente vuelven a estar en 'La Linares' a fin de año, el próximo año, quién sabe", agregó.

¿Qué dijo Jorge Luna?

Luna expresó su arrepentimiento, pero no por lo dicho, sino por haberle concedido una entrevista a Verónica Linares: "Voy a pedir unas disculpas, por dar una entrevista a Verónica Linares, ese fue mi error".

"Fuera de bromas, por un tema de salud mental, en una situación como esta no ves redes, no ves noticias, le pedí a mi mamá que deje de estar peleando en TikTok... Hay varios (comentarios) que se repiten, 'que comes gracias a ellos' y mil cosas más, entre esos está también 'no fue las formas'", agregó.

Asimismo, Jorge Luna admitió su incomodidad durante la entrevista con Verónica Linares, mencionando que su expresión y actitud reflejaban su deseo de no estar allí.

"Sí, tenía cara de asco, no quería estar sentado ahí, salí hora y cuarenta, tres horas grabé. Sin ánimos de justificar, yo dije lo que dije y lo venimos diciendo hace cuatro años. Lo dije con cara de aburrido, sí", indicó.

En resumen, Verónica Linares, se pronunció luego de la entrevista que les realizó a Jorge Luna y Ricardo Mendoza.