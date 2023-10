Paolo Hurtado: Conoce cuáles son los atractivos del futbolista peruano que vuelven locas a las modelos

Paolo Hurtado continúa en el ojo de la tormenta. Y es que el futbolista no solo dijo estar arrepentido de su relación clandestina con Jossmery Toledo sino que busca que su esposa Rosa Fuentes lo perdone. En ese contexto, Magaly Medina dio a conocer los atractivos del deportista que vuelven locas a las modelos.

En la más reciente edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora expuso un informe donde resalta los atractivos de Paolo Hurtado.

Como se sabe, el futbolista no solo ha jugado en equipos nacionales y en la Selección Peruana, sino también en el extranjero, llegando a pisar países como Turquía, Bulgaria e Inglaterra.

Durante su permanencia en estos equipos ha logrado ganar hasta medio millón de dólares anuales y, en su momento, fue cotizado hasta con 4 millones de euros.

Con ello, pudo adquirir un total de 4 propiedades: Una en el distrito de Chorrillos, dos en Miraflores y una última ubicada en San Miguel.

Por otro lado, cuenta con tres carros de diferentes marcas lujosas. De esta manera, se puede evidenciar que el popular 'Caballito' Hurtado tiene su dinero muy bien invertido.

En una pasada edición de 'Amor y Fuego', la modelo mostró varios chats en los que el pelotero le decía que ella era su mujer, además, la celaba por sus constantes viajes a Miami y hasta le dijo que se estaba rodeando de malas amistades.

En las primeras conversaciones que la expolicía expuso, el futbolista le reclama porque ella no habría sido considerada con él, además, la encaró por supuestamente salir con otras personas.

Jossmery Toledo no se quedó callada y le respondió a Paolo diciendo que ella ha guardado silencio durante todo ese tiempo y que, es él quien no tiene consideración por ella.

"No, porque yo no conté nada de lo que hablamos a nadie y eso me duele, me haces quedar mal. Tú no me respetas. No es así, Paolo", respondió la modelo.